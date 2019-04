Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, racconta la sua carriera e svela il suo rimpianto legato proprio ai bianconeri

Momo Sissoko ha vestito la maglia della Juventus per due stagioni. Il centrocampista si è fatto apprezzare per grinta e caparbietà ma probabilmente ci si attendeva qualcosa di più dall’ex Liverpool. Il calciatore, che negli ultimi quattro anni ha girato il mondo cambiando ben 8 squadre passando dalla Cina alla Ternana, dall’India al Mitra Kukar in Indonesia fino all’Atletico San Luis in Serie B messicana, ha lasciato comunque un buon ricordo e ha parlato a Le Parisien del suo addio alla Juve per il Psg.

Queste le sue parole: «Un rimpianto? Lasciare la Juve. Non sarei mai dovuto andare via dalla Juventus, non mi ero reso conto che la Juve fosse abbastanza per me. Ho creduto nel progetto del Paris Saint-Germain ma qualcosa non è andato. Se potessi cambiare le cose, non firmerei quel contratto. Fossi stato francese, sarebbe stato diverso, ero considerato uno straniero. Io ho giocato per il Mali per mia scelta ma sono francese, la doppia cultura è una ricchezza. Marsiglia? C’erano stati contatti avanzati con loro, poi hanno preferito puntare su Diaby. Quella situazione mi ha fatto male perché sono passato dall’essere un grande calciatore all’essere un semplice prodotto, mi proponevano ovunque».