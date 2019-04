Il centrocampista del Tottenham Sissoko credeva di essere stato eliminato dal Manchester City. Le sue parole

Un’emozione dopo l’altra nella grande sfida tra Manchester City e Tottenham, probabilmente la partita dell’anno. Cinque gol in 21 minuti, poi altri 2 nella ripresa e un ultimo, arrivato al 93′, annullato dal Var per fuorigioco. Quell’ultimo gol, segnato da Sterling, avrebbe eliminato il Tottenham. Moussa Sissoko, uscito durante il primo tempo a causa di un infortunio muscolare, è rientrato negli spogliatoi dopo la rete di Sterling in pieno recupero e non ha assistito al finale e al gran colpo di scena: il Var è intervenuto e ha annullato il gol dell’inglese, qualificando così il Tottenham.

L’episodio è stato raccontato dal centrocampista del Tottenham: «Credevamo di farcela nei minuti finali. Poi è arrivato il gol del 5-3. Io ero in panchina e al gol di Sterling mi sono chiuso in me stesso e sono rientrato negli spogliatoi, quindi non mi sono accorto che il Var ha successivamente annullato la rete. Io credevo fossimo stati eliminati, poi un uomo dello staff mi ha raccontato il tutto. Lui è entrato nello pogliatoio urlando ‘Ce l’abbiamo fatta’, ma io non capivo. Poi mi ha spiegato che avevano annullato il gol. A quel punto ho preso una maglietta, la prima che ho trovato, e sono tornato in campo per festeggiare, scordandomi anche dell’infortunio: è stato un grande shock a livello emotivo».