Siviglia, ecco Martial: «Futuro? Vedremo. Questa cosa mi ha portato qui»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Anthony Martial è un nuovo giocatore del Siviglia. L’attaccante, in prestito dallo United, si è presentato in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Anthony Martial si è presentato da nuovo giocatore del Siviglia.

SIVIGLIA – «Sono stati decisivi Monchi e Lopetegui, hanno dimostrato di volermi a tutti i costi. Avevo bisogno di giocare di più ed è per questo che sono venuto qui. Negli ultimi mesi mi sono allenato bene, spero di iniziare a lavorare presto con i miei nuovi compagni di squadra. Voglio aiutarli a vincere a raggiungere tutti gli obiettivi».

QUANDO E’ NATA LA TRATTATIVA – «Abbiamo parlato a lungo, abbiamo fatto tutto il possibile per realizzare questo trasferimento. Sono felice di essere qui. Futuro? Ancora non lo so, intanto so che sarò qui per i prossimi 5 mesi, poi vedremo».