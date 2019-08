Siviglia, Jordan è già incontenibile in mezzo

Jordan sta avendo un grande impatto nel Siviglia di Lopetegui. Un suo gol ha deciso il difficile match contro il Granada

Il Siviglia di Lopetegui è un cantiere a cielo aperto, nonostante le 2 vittorie nelle prime 2 giornate di Liga. Tra i molteplici nuovi acquisti (pieno stile Monchi), chi si sta imponendo fin da subito è Joan Jordan, autore del gol vittoria a Granada.

Il centrocampista spagnolo, più che per le doti nel palleggio (comunque ottime), si distingue per il suo grande dinamismo in mezzo in entrambe le fasi. Copre ampie porzioni di campo e ha grandi tempi negli inserimenti: la slide sopra fotografa l’azione del gol, con l’ex Eibar che, servito da Nolito, è reattivo nell’aggredire la profondità.