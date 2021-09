Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Salisburgo

«Sicuramente non si tratta della condizione migliore per esordire in Champions – ha commentato in conferenza stampa il tecnico spagnolo -, ma la situazione è questa a non possiamo farci nulla. Non vogliamo in alcun modo lamentarci di niente, dobbiamo adattarci al contesto. Dopo il rinvio del match abbiamo sfruttato il tempo a disposizione per iniziare prima a preparare la gara di domani. Il Salisburgo? Si tratta di una formazione di ottimi livello, che unisce gioventù, forza fisica e un metodo di lavoro ben strutturato. In più hanno la fortuna di potersi concentrare quasi esclusivamente sulle gare internazionali dato che nel loro campionato sono di gran lunga la formazione più forte. In più in estate hanno battuto anche Barcellona e Atletico Madrid in amichevole».