SKORUPSKI: «Con Mihajlovic abbiamo una marcia in più» – VIDEO

Skorupski: il portiere del Bologna analizza la sconfitta della sua squadra contro la Juventus. Ecco le sue parole – VIDEO

(dal nostro inviato) – Il portiere del Bologna, Skorupski, ha analizzato la sconfitta della sua squadra contro la Juventus. Ecco le sue parole ai microfoni di Calcionews24, anche sull’episodio di De Ligt.

«Adesso con calma guarderemo tutto, vediamo se c’è rigore o no. Ormai è andata. Con Mihajlovic in panchina abbiamo una marcia in più, il mister ci fa sempre dei discorsi che ci caricano» .