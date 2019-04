L’Inter potrebbe cedere Milan Skriniar. Il difensore potrebbe andare via per permettere ai nerazzurri di acquistare Chiesa

L’Inter ha chiuso l’accordo per l’ingaggio di Diego Godin, difensore dell’Atletico Madrid. L’uruguaiano affiancherà de Vrij nella prossima stagione ma potrebbe non avere Milan Skriniar come compagno di squadra. Serve una cessione per finanziare il prossimo mercato in entrata e secondo quanto riferito da calciomercato.com, il club nerazzurro ha deciso di sacrificare il forte difensore slovacco. L’Inter chiede 100 milioni, tanti soldi, si può leggermente trattare, ma una cosa è certa: non si scenderà sotto gli 80-85 e a differenza delle passate sessioni, il club nerazzurro non dirà di no a priori ma parlerà con i club realmente interessati e tratterà la cessione dello slovacco classe ’95.

La cessione di Skriniar non è scontata ma molto probabile, un sacrificio che secondo Marotta e Ausilio potrebbe aiutare la rosa a crescere perché il denaro incassato andrebbe immediatamente reinvestito. Sul difensore ci sono Real Madrid e Barcellona ma anche club della Premier (non sono da escludere scambi). L’Inter reinvestirebbe la somma per acquistare Federico Chiesa. La Fiorentina chiede 100 milioni ma si può chiudere a 70 senza contropartite. L’Inter è pronta a mettere sul piatto una cifra importante grazie alla cessione di Skriniar.