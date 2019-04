Le parole di Milan Skriniar tra presente e futuro. Il difensore dell’Inter strizza l’occhio alla fascia da capitano nel prossimo futuro

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, fresco di rinnovo con il club nerazzurro, potrebbe diventare il nuovo capitano interista. Il difensore slovacco classe 1995 ha parlato a Sky Sport raccontando le sue sensazioni tra presente e futuro: «Io non ho ancora vinto nulla e quello che mi preme adesso è iniziare a vincere dei trofei».

Poi Skriniar ha lanciato un bel messaggio ai tifosi e alla società nerazzurra: «Io l’Hamsik dell’Inter? Marek se non sbaglio ha giocato per 12 anni nel Napoli, farlo all’Inter mi farebbe contento. Se restassi per 15 anni all’Inter sarei molto felice. Io non ho fretta di andare via e di lasciare questo club perché l’Inter è un grande club, non è stato come prima negli ultimi anni ma può tornare ad esserlo».