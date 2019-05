Skriniar giura amore all’Inter: «Rinnovo vicino, credo che il mio futuro sia qui»

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato del suo futuro e del rinnovo del contratto. Ecco le sue dichiarazioni

Milan Skriniar giura fedeltà all’Inter. Il difensore slovacco classe 1995 ha parlato a Dazn e non poteva mancare una domanda sul rinnovo e di conseguenza sul futuro: «Quanto manca al mio rinnovo? Pochissimo. Se ho voglia di continuare con l’Inter? Sì, sì, credo che il mio futuro sia qui». Il difensore ha poi parlato della Champions: «Dobbiamo vincere le prossime tre partite, a iniziare dalla sfida con l’Udinese che sappiamo non sarà facile. E’ una gara importante per loro ma lo è anche per noi. Dobbiamo andare a Udine e vincere». Prosegue Skriniar: «Io capitano? Non penso a questo, io penso solo a giocare. Non significa che con la fascia di capitano cambi qualcosa, c’è una responsabilità in più. Ma anche se non ce l’hai devi sempre dare tutto sul campo e lottare».

Skirniar ha poi negato di aver rifiutato il Real Madrid e ha poi affrontato altri temi: «Se i tifosi mi hanno chiesto di cambiare nome? Me l’hanno chiesto tante volte. L’attaccante più forte mai affrontato? Tanti. Ronaldo è velocissimo, poi c’è Dzeko che è forte fisicamente. Ogni tanto mi capita di studiare i miei avversari guardando video, guardo punti di forza e punti deboli. Ma alla fine devo concentrarmi soprattutto sulla mia prestazione. Gol? Mi manca, spero di trovarlo nelle prossime partite. Il più forte in marcatura? Van Dijk. Di testa? Koulibaly. In fase d’impostazione? de Vrij. In marcatura? Sergio Ramos».