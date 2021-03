Skriniar: « L’Inter non vince nulla da undici anni, vorrei un trofeo»

Milan Skriniar ha rilasciato un’intervista al quotidiano slovacco Pravda in cui ha parlato degli obiettivi stagionali del’Inter. Le sue parole

SCUDETTO – «L’Inter non vince nulla da undici anni, quindi c’è una certa atmosfera. Ci aiuterebbe se le persone potessero venire allo stadio, fossero con noi. Ma abbiamo sperimentato che prima della partita con la Juventus o prima del derby con il Milan, ci hanno accolto in diecimila davanti allo stadio. I tifosi sono incredibilmente vicini alla squadra, sono appassionati. Non ho ancora un trofeo di squadra, vorrei finalmente vincerne uno”».