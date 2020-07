Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha glissato sul paragone tra Mason Greenwood e Cristiano Ronaldo – VIDEO

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha snobbato il paragone tra Mason Greenwood, attaccante classe 2001, e la stella della Juventus Cristiano Ronaldo.

«Greenwood come Cristiano Ronaldo? Non è il caso», ha dichiarato l’allenatore dei Red Devils in conferenza stampa.