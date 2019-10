Solskjaer: «Liverpool penalizzato? Non giochiamo a basket…» – VIDEO

Le parole di mister Solskjaer dopo il pareggio del Manchester United con il Liverpool di Klopp

Il Manchester United sta vivendo un periodo non troppo roseo in fatto di prestazioni. Ieri però la squadra di Solskjaer ha disputato un ottimo match contro il Liverpool e per poco non è riuscita a portare a casa i tre punti. Il tecnico ha analizzato la gara in conferenza stampa.

«Sono dispiaciuto perchè non posso parlare di una vittoria ma ovviamente la prestazione è molto positiva. Erano tutti così dispiaciuti negli spogliatoi e sono sicuro che stasera a casa diranno “peccato ma avevamo di fronte un’ottima squadra”. All’inizio dell’azione non c’era un fallo, non giochiamo a basket: il contatto c’è stato ma non è un chiaro e ovvio errore. Non penso fosse fallo»