Venezia, Soncin: «Rigore condizionante, ora finiamo con dignità». Le parole del tecnico dei lagunari

Andrea Soncin, tecnico del Venezia, ha parlato a DAZN dopo Salernitana-Venezia.

RIGORE INIZIALE – «Un episodio così va a condizionare tutta la gara, ma i ragazzi poi si sono ripresi e hanno dato tutto. L’avevamo rimesso in piedi e, nel nostro momento migliore, abbiamo preso il secondo gol. Partite con un handicap così è penalizzante, ma l’avevamo ripresa e c’è grande rammarico».

DIFFICOLTA’ – «L’episodio iniziale ha condizionato la prima parte di gara, ma prima abbiamo avuto un’occasione con Ceccaroni e quindi l’approccio è stato positivo. Ceccaroni fa di tutto per togliere la mano, è un episodio che noi allenatori non controlliamo. Volevamo essere propositivi, ma ci abbiamo messo un po’ di tempo per riprenderci. Abbiamo poi trovato il apri e pensavamo di poterla vincere».

STAGIONE – «Non è facile dirlo e non è il momento giusto, perché ci sono tre partite. Bisogna finire con dignità, ormai le possibilità sono risicate. Abbiamo fatto buone partite, ma spesso è mancato qualcosa. da quando ci sono io ho vito lo spirito giusto, ma mettere tanti giocatori nuovi non è stato semplice per il mio predecessore. Ho visto una squadra motivata, ci sono state due sconfitte dignitose contro due squadre motivate».