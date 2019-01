Altro che papere! Karius con l’Asia Argento tedesca – VIDEO e FOTO

Il portiere del Besiktas Loris Karius, ex Liverpool, dimentica un 2018 ricco di papere in campo con l’attrice Sophia Tomalla, nota in patria anche per le proprie provocazioni

Non tutte le ciambelle, si sa, riescono col buco. Negli ultimi tempi però a Loris Karius non è andata bene nemmeno mezza: l’ex portiere del Liverpool, protagonista di due papere incredibili lo scorso anno in finale di Champions League contro il Real Madrid, ne sa qualcosa… Da allora, su un campo da gioco, per l’estremo difensore tedesco è andato male tutto ciò che in pratica poteva andare male: prima la cessione ai turchi del Besiktas (con i Reds che in estate gli hanno preferito l’ex romanista Alisson), poi un insieme di prestazioni piuttosto pietose, solite papere comprese (leggi anche: KARIUS, ANCORA DUE PAPERE IN TURCHIA – VIDEO), che di fatto ne hanno compromesso la credibilità a livello internazionale.

Cioè, poverino… fino a un certo punto, considerato che, almeno dal lato personale, al buon Karius non si può certo dire vada tutto sommato male. Prova concreta ne è la relazione – prima presunta, ormai quasi certa – con Sophia Tomalla, 29enne modella e attrice tedesca figlia d’arte (pure la madre è attrice) nota in patria per un po’ di pellicole piuttosto note e qualche copertina su riviste patinate. I due sarebbero stati paparazzati insieme in quel di Miami, in vacanza a Capodanno. Lei, tatuatissima e trasgressiva, una sorta di Asia Argento di Berlino Est (ha preso parte al movimento #MeToo e si è anche esposta alle critiche della comunità cattolica tedesca per una foto appesa ad una croce come Gesù Cristo). Lui invece, sfigato nel gioco ma fortunato in amore: una gran bella coppia d’assi.