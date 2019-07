Sorteggi Coppa Italia: gli abbinamenti dei club di Serie B

Coppa Italia 2019/20: ecco i confronti tra le compagini di Serie B dopo il sorteggio del secondo turno eliminatorio

Sorteggi Coppa Italia: ecco gli abbinamenti tra le squadre di Serie B per l’edizione 2019/20 del prestigioso trofeo.

Di seguito gli abbinamenti certi del primo e secondo turno eliminatorio:

Perugia vs Triestina-Cavese

Spezia vs Pro Patria-Matelica

Cremonese vs Virtus Francavilla-Novara

Empoli vs Reggina-Vicenza

Pescara vs Robu Siena-Mantova

Benevento vs Monza-Alessandria

Livorno-Carpi

Cittadella-Padova

Chievo vs Ravenna-Sanremese

Crotone vs Arezzo-Turris

Pordenone vs Feralpisalò-Adriese

Salernitana vs Catanzaro-Casertana

Juve Stabia vs Imolese-Sambenedettese

Ascoli vs Pro Vercelli-Rende

Trapani vs Piacenza-Viterbese

Venezia vs Catania-Fanfulla

Frosinone vs Carrarese-Fermana

Cosenza vs Monopoli-Ponsacco

Virtus Entella vs SudTirol-Fasano

Pisa vs Potenza-Lanuse