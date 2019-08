Giovedì 29 agosto a Montecarlo si svolgerà il sorteggio della Fase a Gironi della Champions League: dove seguirlo in tv e streaming

Con il mese di agosto che volge al termine è tempo di Sorteggio di Champions League. Giovedì 28 a Montecarlo verrà definito infatti il quadro della Fase a Gironi del torneo. La cerimonia inizierà alle ore 18.00. Nell’urna saranno presenti anche 4 squadre italiane: oltre alla Juventus Campione d’Italia, il Napoli, l’Inter e l’Atalanta di Gasperini, alla prima partecipazione in assoluto. Sorteggio Fase a Gironi Champions League 2019/2020 in tv e streaming: tifosi e appassionati avranno varie possibilità per seguire l’evento in tv e streaming.