Il Ministro Spadafora scrive una lettera al presidente UEFA: l’appello per mettere in discussione la finale di Champions a Instanbul

Il Ministro dello Sport italiano, Vincenzo Spadafora, ha lanciato un appello forte alla UEFA riguardo alla finale di Champions League programmata ad Istanbul.

Il membro del governo ha scritto una lettera al presidente Ceferin per convincerlo a rivalutare la possibilità di giocare la finale in Turchia a seguito dell’invasione militare in Siria.