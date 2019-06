Spagna Germania Under 21, Ceballos: «È la partita della vita» – VIDEO

Spagna e Germania sono pronte per la finale dell’Europeo Under 21. Ceballos presenta il match: «Sarà la partita della vita»

Spagna e Germania daranno vita a una battaglia sportiva per il titolo di campione Europeo Under 21. La cornice sarà Udine, teatro della sfida tra diversi campioncini. Tra questi non può che esserci Dani Ceballos, il giocatore del Real Madrid che adesso piace a mezza Europa, Milan compreso. Ha presentato la partita in conferenza stampa:

«Rispetto la partita contro l’Italia siamo cresciuti. Con la Germania sarà difficile, è la partita della vita e abbiamo voglia di rivincita», chiosa sull’imminente gara. Il talento fa affidamento nel forte tifo che le Furie Rosse avranno: «La cosa importante è sapere che alle nostre spalle c’è un paese che tifa per noi, vogliamo regalare una gioia».