Spagna, Ramos: «Volevamo qualificarci. Record? Mi emoziono ogni volta»

Gli spagnoli ora dovranno provare a conquistare la qualificazione nella gara contro la Svezia

Serata beffarda per la Spagna contro la Norvegia. Le furie rosse infatti erano ad un passo dalla qualificazione ad Euro 2020 che hanno visto sfumare nel finale con la rete del pareggio siglata da King su rigore. Sergio Ramos si è così espresso al termine della gara.

«È un peccato, è stato difficile giocare contro una squadra che potrebbe rimanere fuori dal campionato europeo. È triste perché sarebbe stato importante classificarci per essere più calmi. Proveremo a vincere la prossima partita. Il record? Le cose personali stanno in secondo piano. Lo avrei scambiato per la vittoria. È una ricompensa per tanti anni di lavoro. Mi emoziono ogni volta che indosso questa maglia, spero che arrivino tante altre partite».