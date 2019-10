Spagna, Rubiales: «Villareal-Atletico a Miami? Non penso. Sul Clasico…»

Spagna, il presidente della Federcalcio Rubiales, parla di due temi di attualità del calcio iberico: ecco le sue parole

Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha parlato in merito alla possibilità di far giocare Villareal–Atletico Madrid a Miami. Ecco le sue parole al quotidiano As: «Per giocare a Miami la Liga ha bisogno di cinque permessi che non ha».

Il presidente Rubiales parla anche della possibilità di spostare Barcellona–Real Madrid, inizialmente prevista al Camp Nou, al Bernabeu: «Prenderemo una decisione sulla competizione questo mercoledì».