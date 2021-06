Spagna, sei calciatori convocati per la “bolla parallela”

Il c.t. della Spagna Luis Enrique ha convocato sei calciatori per la “bolla parallela” dopo la positività al Covid-19 di Busquets

Dopo la positività al Covid-19 di Sergio Busquets, la Spagna corre ai ripari e il commissario tecnico Luis Enrique ha convocato sei calciatori che si alleneranno in una “bolla parallela” per essere pronti in caso di nuovi contagi.

«Il calciatore del Chelsea FC Kepa Arrizabalaga si unirà ai compagni di squadra Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Méndez e Raúl Albiol nel gruppo dei calciatori per completare l’allenamento nei prossimi giorni all’interno di una bolla parallela, creata in previsione delle possibili conseguenze che potrebbero portare al positivo di Sergio Busquets. Kepa atterrerà questo pomeriggio a Madrid e domani si unirà agli allenamenti. Il resto dei giocatori inizierà ad allenarsi oggi alle 11:00 a Las Rozas sotto il comando di Luis Enrique».