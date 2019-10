Spagna Under21, Ansu Fati: «Ho saputo della convocazione da mio padre»

Ansu Fati, il sedicenne è pronto a scendere in campo con la maglia della Spagna Under 21 per la prima volta

Alla fine la tanto attesa chiamata è arrivata: Ansu Fati per la prima volta indosserà la maglia della Spagna e questa sera scenderà in campo nel terzo match dell’Under21 contro il Montenegro.

Ecco come la stellina del Barcellona ha saputo della convocazione: «E’ un orgoglio essere qui, farò di tutto per far divertire i tifosi. La convocazione? Stavo andando a mangiare con alcuni amici, quando mio padre mi ha telefonato per dirmi tutto. Non ci ho pensato su un minuto, chiedendogli quale aereo avrei dovuto prendere. Sono molto sorpreso, ma al tempo stesso orgoglioso di far parte della Spagna U21″, ha confessato ai media spagnoli».