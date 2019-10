Spagna, Villareal-Ateltico Madrid: consenso per giocare il match a Miami

Secondo i quotidiano i due club avrebbero accettato i giocare la quindicesima giornata del campionato a Miami

In Spagna ci riprovano. Dopo lo scorso anno anche in questa stagione è stata avanzata la proposta di giocare il match tra Villareal e Atletico Madrid, in programma il 7 o l’8 dicembre, a Miami.

A riportalo è El Confidencial, secondo il quale entrambe le squadre avrebbero già dato il loro benestare. Questo è il secondo tentativo della Liga dopo la proposta dello scorso anno di far giocare, sempre negli Stati Uniti, Girona-Barcellona. Tentativo che fu poi ostacolato dalla Federazione calcistica spagnola, della Fifa e del sindacato del calcio.