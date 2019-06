Spal, Antenucci a un bivio: lo cercano le neopromosse

La Spal pensa a una vera e propria rivoluzione in attacco. Anche Mirco Antenucci potrebbe essere coinvolto: le ultime

Mirco Antenucci si trova di fronte a un bivio: rimanere ancora alla Spal vivendo un ruolo da non protagonista oppure andare via in cerca di uno degli ultimi e importanti contratti della carriera, accettando le offerte sin qui pervenute.

Secondo Il Corriere dello Sport, l’attaccante, legato alla Spal da un altro anno di contratto ma consapevole che alle soglie dei 35 anni potrebbe arrivare il momento di partire, è corteggiato dalle neopromosse Lecce e Brescia.