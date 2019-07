Spal, Berisha: «Ecco perchè ho lasciato l’Atalanta»

Spal, Berisha si presenta ai suoi nuovi tifosi e alla stampa: ecco le parole del portiere albanese, arrivato dall’Atalanta

Etrit Berisha si è presentato ai suoi nuovi tifosi della Spal e alla stampa. Ecco le sue parole, riportate da TMW: «Per me si tratta di una vera e propria occasione importante. Mi sono sentito anche con tanti ex compagni, come Kurtic».

«L’Atalanta è stata una realtà importante per me, ma avevo bisogno di garanzie per il futuro. Tutto ciò mi è stato quindi di aiuto per prendere una decisione».