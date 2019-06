Spal, Berisha più di un ipotesi: è il sostituto di Viviano

La Spal ha avviato i contatti per portare Berisha tra i pali per la prossima stagione: è lui il sostituto di Viviano

Secondo Sky Sport, la Spal avrebbe avviato i contatti per portare in biancoazzurro Etrit Berisha. Il portiere albanese dell’Atalanta vuole tornare protagonista ed evitare di passare una stagione come vice Gollini.

Il portiere potrebbe esser la soluzione ideale per la Spal nel caso in cui non venisse riscattato Viviano. L’ex Samp era arrivato a gennaio in prestito secco dallo Sporting Lisbona.