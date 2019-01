Spal-Bologna: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Spal-Bologna, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La prima giornata di ritorno mette di fronte SPAL e Bologna che si affronteranno allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. All’andata il derby emiliano terminò 1-0 in favore dei biancazzurri che portarono a casa i tre punti grazie ad una rete di Kurtic. Le due formazioni si ritrovano, dopo la prima parte di stagione, nella parte bassa della classifica e cercano punti per conquistare la salvezza. I padroni di casa sono al 17° posto con 5 punti di vantaggio, proprio sul Bologna terzultimo in classifica. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su SPAL-Bologna.

Spal-Bologna: diretta live e sintesi

Spal-Bologna: formazioni ufficiali

Spal-Bologna: probabili formazioni e pre-partita

La SPAL vuole allontanarsi il più possibile dalla zona rossa della classifica e provare a conquistare una salvezza tranquilla nel corso della seconda parte di stagione. Nel derby emiliano contro il Bologna si profila, dunque, un vero e proprio scontro salvezza e conquistare punti nel corso di questi match può risultare fondamentale. Il tecnico Semplici, che può contare su tutta la rosa al completo ad eccezione di Djourou, manderà in campo la migliore formazione nel classico 3-5-2. Tra i pali ci sarà Gomis, mentre in difesa andranno Cionek, Vicari e Felipe. Sulla linea mediana centralmente dovrebbero giocare Missiroli, Schiattarella e Kurtic con Lazzari e Fares sulle corsie laterali. In attacco sembra non esserci nessun dubbio e dovrebbe arrivare la conferma della coppia Antenucci-Petagna. La panchina di Inzaghi è da tempo in bilico e con un successo nel derby potrebbe raddrizzare la stagione che non è partita nel verso giusto. In campo con uno schieramento a specchio rispetto a quello degli avversari, Inzaghi dovrebbe optare per Calabresi, Danilo e Helander in difesa davanti al portiere Skorupski. A centrocampo la linea sarà formata da Mattiello, Poli, Pulgar, Soriano e Dijks, mentre l’attacco sarà affidato a Santander e Palacio.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. A disposizione: Viviano, V. Milinkovic-Savic, Dickmann, Bonifazi, Costa, L. Simic, Valoti, Valdifiori, Viviani, Floccari, Moncini, Paloschi. Allenatore: Semplici.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Soriano, Dijks; Santander, Palacio. A disposizione: Da Costa, De Maio, Mbaye, Gonzalez, Donsah, Dzemaili, Krejci, Svanberg, Falcinelli, Sansone, Orsolini, Destro. Allenatore: Inzaghi.

Spal-Bologna Streaming: dove vederla in tv

Spal-Bologna sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.