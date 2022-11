Spal, De Rossi: «Obiettivi? Rischio di parlare di traguardi miseri per il valore della rosa»

Daniele De Rossi, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia

OBIETTIVI – «Parlare di obiettivi è un boomerang, rischio di parlare di obiettivi miseri per il valore della rosa ma anche di obiettivi utopistici che ci fanno rimanere poi col cerino in mano. Certo, i playoff non sono un miraggio, la consapevolezza dei mezzi della squadra c’è, a livello di valore può stare negli spareggi promozione, ma guardiamo la classifica ora: meglio quindi non parlare di niente, se non del Brescia che è l’unica cosa che mi interessa».