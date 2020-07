Spal, Di Biagio: «Volevamo vincere contro il Torino»

Luigi Di Biagio ha parlato al termine della sfida pareggiata contro il Torino: le dichiarazioni del tecnico della Spal

Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato al termine della sfida pareggiata contro il Torino.

PRESTAZIONE – «Una partita dove volevamo la vittoria, abbiamo cercato di alzare i ritmi. Nel primo tempo non ci siamo riusciti e siamo stati passivi. Poi abbiamo avuto una grande reazione dopo il gol subito, facendo vedere qualcosa di più convincete. Dopo il pari abbiamo provato a vincere la partita senza riuscirsi. Nonostante i tanti ragazzi giovani in campo abbiamo continuato a spingere. Si è trattato di un segnale molto positivo per tanti motivi».

DEBUTTI – «Sono andati molto bene tutti quanti. Eravamo curiosi di vederli all’opera, anche per valutare il vivaio e il lavoro della Spal in virtù della prossima stagione. Si stanno allenando bene con noi e sono contento di aver dato questa opportunità».

RECA – «Si è trattato di un problema famigliare ed è dovuto andare in Polonia».