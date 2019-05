Spal, ds Vagnati: «Aspettiamo la risposta di Semplici»

Il direttore sportivo della Spal, Davide Vagnati, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Semplici sulla panchina dei ferraresi

Oggi pomeriggio, nel corso della conferenza stampa della Spal, il direttore sportivo dei ferraresi, Davide Vagnati, ha parlato del futuro di Leonardo Semplici. Nella giornata di ieri era andato in scena un summit con la società.

Ecco le sue parole: «C’è stata una bellissima chiacchierata come è nostra abitudine ed è stata una riunione tra persone che si stimano. Tutti abbiamo a cuore la società e tutte le componenti hanno ribadito l’intenzione di andare avanti con Semplici ed eventualmente allungare il contratto. Il mister ha bisogno di staccare la spina per qualche giorno per poi aggiornarci la prossima settimana».