Spal, Fares out fino a dicembre: i nomi per sostituirlo 

La Spal è alla ricerca di un innesto per la corsia di sinistra considerato che Fares resterà fuori dai giochi fino a dicembre: i nomi per sostituirlo

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Spal è alla disperata ricerca di un innesto per la corsia di sinistra. Fares resterà infatti fuori dai giochi almeno fino a dicembre e, per tale motivo, il club ferrarese vorrebbe un sostituto all’altezza.

Tra i vari nomi si pensa a Reca dell’Atalanta o a due svincolati di lusso quali Padoin e Bjarnason. Difficile invece la pista che porta a Dimarco dell’Inter.