Le parole di Felipe sul futuro. Il difensore della Spal vuole proseguire la sua avventura con la maglia degli estensi

Felipe chiama la Spal. Il difensore ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sul futuro. Il giocatore della Spal ha disputato una buona stagione e vorrebbe proseguire la sua avventura in Italia.

Ecco le parole di Felipe: «Cosa farò l’anno prossimo. Io ho ancora un anno di contratto con la Spal e mi piacerebbe continuare qui. Io cercavo un progetto importante e l’ho trovato qui. Se non mi mandano via voglio restare. Lo stimolo c’è e il fisico regge, sono pronto per un’altra stagione».