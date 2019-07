Il difensore della Spal, Igor, ha rilasciato le prime parole nel corso dell’odierna conferenza di presentazione

Ecco le sue dichiarazioni: «Sono un ragazzo sognatore. Sono molto felice e motivato per tutto quello che sta succedendo. Questo è un altro campionato, un altro livello è sono molto felice. Non vedo l'ora di dare il meglio di me. Voglio ricambiare la fiducia alla dirigenza e non voglio fermarmi, ma la mia intenzione sarà dare il meglio di me per continuare a crescere con la SPAL. Potete stare certi che lavorerò sempre durò».

«Pregi e difetti? Un mio difetto è quello di non riuscire a utilizzare il destro, che non è il mio piede preferito. Tra i miei pregi invece la capacità di comprendere bene e con tempismo il momento in cui poter intervenire».