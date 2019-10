Spal, il CONI premia il club ferrarese con il Collare d’Oro

Soddisfazione in casa Spal: ricevuto il Collare d’Oro per l’anno 2019 dal CONI

La Spal festeggia dopo aver ricevuto il prestigioso Collare d’oro da parte del CONI come premio per l’anno 2019. Si tratta della la massima tra le onorificenze del Comitato olimpico nazionale italiano per meriti sportivi.