La Spal è in lotta per il decimo posto. Il club estense punta alla parte sinistra della classifica anche per una questione economica

La Spal, con un grande girone di ritorno, ha conquistato la salvezza in anticipo e ora spera di chiudere al 10° posto. Gli estensi hanno gli stessi punti del Sassuolo ma sono in svantaggio negli scontri diretti (sconfitta per 0-2 in casa, 1-1 al Mapei Stadium al ritorno).

Arrivare decimi è sinonimo di vanto ma può dare delle soddisfazioni anche a livello economico. Arrivare decimi permetterebbe di incassare 6 milioni di euro dai diritti tv, un paio di milioni in più rispetto alle zone della parte destra della classifica. Una ulteriore motivazione per provare a vincere il derby con il Sassuolo.