Spal-Juventus: alla scoperta di Paolo Gozzi classe 2001, possibile titolare a Ferrara?

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, potrebbe far debuttare nella gara del Mazza, il difensore Paolo Gozzi. Sarebbe il primo 2001, ad esordire nella prima squadra della Juventus

Tra i convocati della Juventus per l’anticipo contro la Spal, figura anche il nome di Paolo Gozzi. Il giovane difensore amico di Moise Kean, quest’anno è sceso in campo ventidue volte con la primavera bianconera; nella gara di sabato potrebbe esordire in Serie A contro la squadra estense.

Paolo Gozzi nativo di Torino è stato uno dei protagonisti nell’ Europeo under 17 dello scorso anno, mentre nella stagione corrente è uno dei punti fermi della Nazionale azzurra under 19 del ct toscano Federico Guidi. Il classe 2001 che compirà 18 anni il 25 aprile, ha le caratteristiche di un difensore moderno, mancino naturale che però sa calciare bene con entrambi i piedi, bravo ad impostare il gioco e con un buon calcio nei lanci lunghi. Fisico imponente che lo aiuta nel gioco aereo, ma dotato anche di buona velocità.

Gozzi se esordisse a Ferrara o più avanti nel finale di campionato, sarebbe il primo 2001 ad esordire in prima squadra con la maglia della Juventus.