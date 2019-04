Spal-Juventus 0-1 DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Spal-Juventus, 32ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Potrebbe essere una giornata storica, quella che va in scena al Mazza di Ferrara. Dove la Spal reclama punti salvezza, dove soprattutto la Juventus potrebbe celebrare l’ottavo scudetto di fila. Ai bianconeri basta un pareggio, risultato che non dispiacerebbe nemmeno ai ragazzi di Semplici.

Spal-Juventus 0-1: pagelle e tabellino

MARCATORI: Kean (’29)

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Missiroli, Murgia, Schiattarella, Lazzari, Fares; Petagna, Floccari. All. Semplici.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; De Sciglio, Barzagli, Gozzi; Cancelo, Cuadrado, Bentancur, Kastanos, Spinazzola; Dybala, Kean. All. Allegri.

ARBITRO: Doveri di Roma 1.

Spal-Juventus: diretta live, moviola e sintesi

29′ – GOOOOL DELLA JUVENTUS, ANCORA KEAN! Iniziativa di Cancelo dalla destra che poi calcia in porta e trova la deviazione volontaria di Moise Kean. Juventus in vantaggio!

Spal-Juventus: formazioni ufficiali

SPAL (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari, Fares; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Murgia; Floccari, Petagna. A disposizione: Gomis, Fulignati, Simic, Antenucci, Regini, Valdifiori, Dickmann, Felipe, Costa, Paloschi, Nikolic, Rizzo. Allenatore: Semplici.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Barzagli, Gozzi, Spinazzola; Cuadrado, Bentancur, Kastanos, Cancelo; Dybala, Kean. Allenatore: Allegri.

Spal-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Spal-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD), Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.