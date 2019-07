Un grafico mostra l’importanza di Lazzari nella Spal del 2018-2019. Per Semplici non sarà facile sostituirlo

Il profilo twitter @Tacticsplatform ha pubblicato un interessante grafico sulle 20 squadre di Serie. Accanto a ognuna è disegnato un piccolo campo di gioco, evidenziando le zone del terreno più ricoperte da quelle squadre nei 90′.

Serie A touch distribution 2018/19 pic.twitter.com/FWh0yP9330 — Cheuk Hei Ho (@Tacticsplatform) July 13, 2019

Come si può vedere, l’area destra della SPAL è stata per distacco la principale (se non quasi esclusiva) area creativa, con Lazzari quasi totale accentratore del gioco offensivo. Non sarà facile sopperire alla sua assenza.