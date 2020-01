Spal, Missiroli: «Atalanta forte, servirà intensità. Salvezza? Ci crediamo»

Le dichiarazioni di Missiroli, intervenuto nel pre-partita di Atalanta Spal. Le parole del centrocampista dei ferraresi

Ecco l’intervento di Simone Missiroli, interpellato dai microfoni di Sky Sport poco prima dell’avvio di Atalanta-Spal.

«Perchè avere paura della Spal? Veniamo da una bella prestazione a Firenze, con l’Atalanta in passato abbiamo sempre fatto belle partite. Loro sono forti, dovremo mettere la stessa intensità per fare male. Salvezza? Ci crediamo. Sicuramente i punti non ci danno ragione, ma crediamo di poter raggiungere l’obiettivo».