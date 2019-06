Kevin Bonifazi potrebbe tornare alla Spal. Il club estense vorrebbe di nuovo il difensore e ne sta parlando con il Torino

La Spal bussa nuovamente alle porte del Torino per Kevin Bonifazi. Il Toro ha riscattato il giocatore per 11 milioni di euro ma secondo Sky Sport le parti stanno parlando in vista di un nuovo accordo.

La volontà degli estensi è quella di trattenere il giocatore e di puntare su di lui a titolo definitivo. La Spal ci prova ma le insidie sono tante.