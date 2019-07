Spal, chiusa l’operazione per Berisha: presto le visite mediche

La Spal ha chiuso l’operazione per Berisha, che arriverà dall’Atalanta. Ecco quando svolgerà le visite mediche il portiere

Finisce l’avventura di Berisha all’Atalanta. Il portiere albanese, che nella scorsa stagione ha collezionato 18 presenze, facendosi scavalcare nelle gerarchie da Gollini, sarà ceduto alla Spal. La squadra ferrarese ha infatti trovato l’accordo con il club bergamasco.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il portiere è atteso a Ferrara giovedì, giorno in cui svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il suo contratto.