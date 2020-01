Nonostante la sconfitta della Spal, Petagna è stato tra i giocatori più pericolosi. Semplici si aggrappa a lui per la salvezza

Nonostante la sconfitta, Petagna è stato tra i giocatori offensivamente più importanti della Spal. Era fondamentale nella risalita della squadra, i suoi movimenti a venire incontro legavano i reparti.

L’occasione più netta della Spal è nata proprio dai suoi piedi. Petagna vince il duello spalle alla porta e con un preciso filtrante serve la sovrapposizione di Reca. D’altronde, già all’Atalanta si era affermato come attaccante in grado di valorizzare i compagni. La Spal si aggrappa a lui in una salvezza che sembra complicata,