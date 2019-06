Andrea Pinamonti è finito nel mirino della Spal. Il giovane centravanti può prendere il posto di Petagna in caso di addio

Tutti pazzi per Andrea Pinamonti, giovane attaccante di proprietà dell’Inter, messosi in luce nell’ultima annata a Frosinone e poi anche con la maglia dell’Italia Under ai Mondiali di categoria.

Secondo Il Tempo, sul giovane attaccante c’è anche la Spal. Petagna potrebbe andare via e in caso di addio gli estensi potrebbero puntare sul giovane attaccante, corteggiato da mezza Serie A e non solo.