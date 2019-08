Parte la la terza stagione in Serie A della Spal di Semplici. L’allenatore dovrà cercare di ovviare alla partenza di Lazzari

L’anno scorso, Manuel Lazzari è stato il principale accentratore del gioco offensivo della Spal. La squadra di Semplici sviluppava e rifiniva soprattutto sul suo lato: il 43% totale degli attacchi spallini avvenivano a destra. Non a caso, Lazzari era stato il terzino con più assist in Serie A.

Per quanto D’Alessandro abbia grandi doti atletiche, non ha la stessa produzione offensiva del nuovo giocatore della Lazio. Semplici dovrà quindi cercare di trovare alternative tattiche per la sua Spal.