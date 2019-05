Spal, Semplici da blindare: presto l’incontro con il club

La Spal deve pianificare il futuro. Leonardo Semplici non è certo della permanenza. Presto l’incontro con la società

Vagnati, direttore sportivo della Spal, ha parlato del futuro di Leonardo Semplici: «Dovremo incontrarci per capire i programmi futuri. Abbiamo un altro anno di contratto e un’opzione di un altro anno che è una formalità».

Il tecnico nei giorni scorsi ha aperto al possibile addio se la società non vorrà alzare l’asticella e le parole di Vagnati non sembrano essere confortanti: «Graviteremo sempre nella zona salvezza e restare in A è sempre il nostro obiettivo». Il futuro del tecnico non è scontato. Serve un incontro per fare chiarezza.