Spal, Semplici: «Difficile battere la Juve. Ero arrabbiato nel primo tempo!»

Semplici esulta dopo la vittoria conquistata dai suoi ragazzi contro la Juventus. Ora la salvezza della Spal si avvicina

La Spal vince a sorpresa contro una Juventus scesa in campo senza i big ma comunque con una formazione dall’elevato tasso tecnico. Mister Semplici si gode una vittoria che può risultare decisiva nella corsa alla salvezza. I ferraresi ora si possono sedere al 13° posto con ben 35 punti e un vantaggio di 7 lunghezze dalla zona retrocessione.

Ecco le parole di Semplici al termine della sfida:«Battere la Juve non è così semplice. I ragazzi ci sono riusciti dando tutto quello che avevano. Alla fine del primo tempo mi sono un po’ arrabbiato perché non stavamo interpretando la partita come volevamo. Siamo stati bravi a scendere in campo nella seconda frazione nel modo giusto, sfruttando bene le nostre qualità e ribaltando un risultato che per noi è importantissimo. Credo sia stata l’inerzia della gara che ci ha portato a continuare a creder nelle nostre possibilità. Un premio per i ragazzi che ci hanno sempre creduto. Sono tre punti importantissimi per la nostra classifica».