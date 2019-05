Jasmin Kurtic, centrocampista della Spal, torna a disposizione di Semplici in vista delle ultime due gare di campionato

Ci sarà anche Jasmin Kurtic nelle ultime due gare di campionato contro Udinese e Milan. Una buona notizia per mister Leonardo Semplici e per la Spal. La salvezza è già stata conquistata, ora l’obiettivo è il decimo posto.

Il centrocampista sloveno, uno dei migliori in questa stagione, sarà a disposizione di mister Semplici per le ultime due sfide. La Spal spera di superare il Sassuolo e di conquistare la zona sinistra della classifica. Ora gli estensi potranno lottare nelle ultime due partite con un Kurtic in più.