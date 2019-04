Spal, Semplici sostituisce Petagna e lui si arrabbia: fuga negli spogliatoi!

Semplici richiama in panchina Petagna a 5′ dalla fine di Spal-Genoa: l’attaccante si arrabbia e va dritto negli spogliatoi!

Andrea Petagna non ha certo disputato la migliore gara della sua stagione. Nel corso di Spal-Genoa, l’attaccante ha faticato ad incidere e ha pure rimediato un’ammonizione. Leonardo Semplici ha deciso quindi di sostituire la punta al 40′ st.

Petagna ha lasciato il posto ad Alberto Paloschi, ma non ha preso bene il cambio adoperato dall’allenatore. Il numero 37 ha abbandonato il campo visibilmente arrabbiato, andando dritto negli spogliatoi. Evidentemente voleva comunque cercare il gol anche quando la gara era ormai agli sgoccioli, per toccare quota 15 reti in Serie A. Semplici è rimasto molto sorpreso dalla reazione del proprio bomber.