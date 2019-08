L’allenatore della Spal, Semplici, ha parlato del mercato nel corso della presentazione del match di Coppa Italia contro la Feralpi Salò

Alla vigilia del match contro la Feralpi Salò in Coppa Italia, l’allenatore della Spal, Leonardo Semplici, ha risposto alle domande relative al mercato. Ecco le sue parole in conferenza stampa riportate da estense.com: «L’avere il nostro stadio è sempre un valore aggiunto, siamo contentissimi di affermarci nel nostro campo con i nostri tifosi vicini. Non vorrei che qualcuno pensasse che sarà una partita semplice, servirà rispetto per la Feralpi. Hanno giocatori importanti e d’esperienza. Proveremo a fare la gara in entrambe le fasi, con precisione e aggressività».

Vedremo cambiamenti nelle caratteristiche dei calciatori capendo se possiamo continuare sulla falsariga dello scorso anno o meno. La squadra ha necessità e abitudini col 3-5-2 avendolo usato per un lungo periodo. Il mercato? Stiamo lavorando per completare la rosa, ne abbiamo parlato anche ieri e proveremo a farlo. Una punta è uno di quei giocatori che stiamo cercando dato che alcuni giocatori non rientrano più nei piani tecnici e societari. Per quanto riguarda Valdifiori si è presentato in condizioni fisiche e mentali importanti, ci ha fatto piacere perché può tornare importante nel nostro gioco».