La Spal pensa alla prossima stagione. Presto l’incontro con Leonardo Semplici per parlare del futuro: le ultime

Leonardo Semplici rimarrà alla Spal? Il tecnico nei giorni scorsi non ha escluso la permanenza ma molto dipenderà dagli argomenti che la società estense utilizzerà per convincere l’allenatore toscano.

Come scrive La Nuova Ferrara, l’allenatore non è ancora certo di rimanere al timone degli estensi per la prossima stagione. Il club spallino giocherà contro il Milan nell’ultimo turno di campionato e ci tiene a fare bella figura, provando a chiudere al decimo posto. Nel frattempo tra Semplici e la Spal è tempo di riflessioni.